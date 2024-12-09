نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2024 - 21:16

نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من “إسرائيل”

منذ 54 mins 9 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة