المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع: نفذنا عملية عسكرية نوعية على هدف حساس في منطقة يفنيه جنوب مدينة يافا المحتلة بطائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 16:58

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع: نفذنا عملية عسكرية نوعية على هدف حساس في منطقة يفنيه جنوب مدينة يافا المحتلة بطائرة مسيرة

منذ 13 mins 9 December، 2024
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