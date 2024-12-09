سوريا: تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 16:58

سوريا: تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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