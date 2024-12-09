الخارجية المصرية: ندين احتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي السورية ونعتبر ذلك محاولة لفرض واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 14:36

الخارجية المصرية: ندين احتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي السورية ونعتبر ذلك محاولة لفرض واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي

منذ 21 mins 9 December، 2024
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