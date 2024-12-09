الخارجية الإماراتية: ندعو كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2024 - 14:36

الخارجية الإماراتية: ندعو كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا

منذ 22 mins 9 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة