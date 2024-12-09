الأمم المتحدة: ما حدث في سوريا يمثل فرصة لبناء مستقبل جديد

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن “مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم و100 ألف شخص أصبحوا مفقودين في سوريا”.

كما رأى أن “ما حصل أمس في سوريا يمثل فرصة لبناء مستقبل جديد قائم على احترام حقوق الإنسان”، وفق تعبيره.

هذا وأشار المفوض إلى أنه “من الضروري جمع الأدلة لاستخدامها مستقبلاً في محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا”، حسب قوله، لافتاً إلى أنه “يجب اتخاذ الإجراءات لحماية كل الأقليات في سوريا وتفادي الأعمال الانتقامية”، داعياً إلى أن تكون “حقوق السوريين في جوهر العملية الانتقالية”.

المصدر: مواقع إخبارية