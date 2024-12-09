الجيش اللبناني: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 14:36

الجيش اللبناني: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00

منذ 27 mins 9 December، 2024
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