الكرملين: نواصل تحليل ومراقبة الوضع في سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” أن موسكو “على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن سوريا”، موضحاً أن الهدف من مسار أستانا انتفى، “لكنها ستستمر في العمل كآلية لتبادل الآراء والمشاورات حول سوريا”.

وفي السياق، أكد الكرملين أن “روسيا تواصل تحليل ومراقبة الوضع في سوريا”، وأنها “مهتمة بشدة بمواصلة الحوار بشأن سوريا ومراقبة الوضع وإجراء مشاورات”، مشيراً إلى أنه “بعد استقرار الأوضاع في سوريا سنبحث مع السلطات الجديدة أمر القواعد الروسية العسكرية”.

وفي هذا الاطار، أكد الكرملين أن “الجيش الروسي في سوريا يتخذ كافة الاحتياطات (الأمنية ) اللازمة”، مؤكداً أن أمن وسلامة قواعده “أمر مهم للغاية”.

هذا ودعا إلى “عدم التسرع في التوصل إلى استنتاجات بشأن الوضع فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء في سوريا”، وأنه “يجب النظر في جميع الحالات بشكل منفصل”.

وعن لجوء الرئيس بشار الأسد وعائلته إلى موسكو، قال الكرملين إنه “ليس هناك لقاء مع الأسد في جدول لقاءات بوتين الرسمي”، وأن قرار منح اللجوء للأسد اتخذه بوتين.

المصدر: مواقع إخبارية