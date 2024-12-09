إعلام العدو: الحدث الأمني صعب جداً حيث تم استهداف شاحنة تنقل جنوداً “إسرائيليين” في جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 11:56

إعلام العدو: الحدث الأمني صعب جداً حيث تم استهداف شاحنة تنقل جنوداً “إسرائيليين” في جباليا شمال قطاع غزة

منذ 44 mins 9 December، 2024
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