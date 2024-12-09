مقتل 4 جنود أتراك إثر تحطم مروحية عسكرية في ولاية إسبرطة جنوب غرب تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 11:56

مقتل 4 جنود أتراك إثر تحطم مروحية عسكرية في ولاية إسبرطة جنوب غرب تركيا

منذ 54 mins 9 December، 2024
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