الجيش اللبناني: استشهاد مواطن وجرح 4 عسكريين من جراء استهداف العدو “الإسرائيلي” سيارة في بنت جبيل جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 11:56

الجيش اللبناني: استشهاد مواطن وجرح 4 عسكريين من جراء استهداف العدو “الإسرائيلي” سيارة في بنت جبيل جنوبي لبنان

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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