وزير الخارجية الأردني: ندين احتلال إسرائيل أي قطعة من أرض سوريا ونعتبره خرقا للقانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 11:56

وزير الخارجية الأردني: ندين احتلال إسرائيل أي قطعة من أرض سوريا ونعتبره خرقا للقانون الدولي

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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