غارات جديدة للعدو الصهيوني تستهدف منطقة القلمون في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 09:02

غارات جديدة للعدو الصهيوني تستهدف منطقة القلمون في سوريا

منذ 56 mins 9 December، 2024
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