وزير الحرب “الإسرائيلي”: أمرت بالعمل على خلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي يمكن أن تهدد “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 09:02

وزير الحرب “الإسرائيلي”: أمرت بالعمل على خلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي يمكن أن تهدد “إسرائيل”

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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