رويترز عن مصدرين: المعارضة السورية أبلغت تركيا بخططها لشن هجوم قبل 6 أشهر وشعرت أنها حصلت على موافقة ضمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 05:46

رويترز عن مصدرين: المعارضة السورية أبلغت تركيا بخططها لشن هجوم قبل 6 أشهر وشعرت أنها حصلت على موافقة ضمنية

منذ 2 ساعة 9 December، 2024
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