مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 02:06

مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة

منذ 21 mins 9 December، 2024
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