مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2024 - 02:06

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة

منذ 36 mins 9 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة