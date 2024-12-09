أكسيوس عن مسؤول “إسرائيلي”: تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم وقوع أنظمة الأسلحة الاستراتيجية بسوريا في أيد خطأ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 02:06

أكسيوس عن مسؤول “إسرائيلي”: تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم وقوع أنظمة الأسلحة الاستراتيجية بسوريا في أيد خطأ

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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