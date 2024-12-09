نيويورك تايمز عن مسؤولين “إسرائيليين”: قلقون من أن يؤدي سقوط النظام إلى تمكين المعارضة الساعية لتنفيذ هجمات ضدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 02:06

نيويورك تايمز عن مسؤولين “إسرائيليين”: قلقون من أن يؤدي سقوط النظام إلى تمكين المعارضة الساعية لتنفيذ هجمات ضدنا

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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