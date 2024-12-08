كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” قرب مشتل البشيتي في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 21:48

كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” قرب مشتل البشيتي في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع

منذ 8 mins 8 December، 2024
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