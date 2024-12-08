حركة الجهاد الإسلامي: العدوان على سوريا يثبت أن هذا الكيان هو العدو الحقيقي والوحيد لكل شعوب أمتنا ومنطقتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 21:48

حركة الجهاد الإسلامي: العدوان على سوريا يثبت أن هذا الكيان هو العدو الحقيقي والوحيد لكل شعوب أمتنا ومنطقتنا

منذ 15 mins 8 December، 2024
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