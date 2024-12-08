أنصار الله: التصعيد “الإسرائيلي” قد لا يتوقف عند حدود معينة بل يتجاوزها إلى بقية دول المنطقة في ظل استمرار الدعم الأمريكي والغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 21:48

أنصار الله: التصعيد “الإسرائيلي” قد لا يتوقف عند حدود معينة بل يتجاوزها إلى بقية دول المنطقة في ظل استمرار الدعم الأمريكي والغربي

منذ 15 mins 8 December، 2024
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