أنصار الله: العدوان الصهيوني على سوريا يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وتعدياً سافراً على أراضيها ومنشآتها الحيوية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 21:48

أنصار الله: العدوان الصهيوني على سوريا يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وتعدياً سافراً على أراضيها ومنشآتها الحيوية

منذ 18 mins 8 December، 2024
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