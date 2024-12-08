عراقجي: لعبت إيران دوراً رئيسياً في مواجهة داعش سواء في العراق أو سوريا بناء على طلب حكومتي هاتين الدولتين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 21:48

عراقجي: لعبت إيران دوراً رئيسياً في مواجهة داعش سواء في العراق أو سوريا بناء على طلب حكومتي هاتين الدولتين

منذ 27 mins 8 December، 2024
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