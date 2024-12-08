وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: إحدى المجالات التي تعاونا فيها مع سوريا هي محاربة “داعش” وهذا ما دفعنا للوجود في سوريا وللحفاظ على أمننا القومي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 21:48

وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: إحدى المجالات التي تعاونا فيها مع سوريا هي محاربة “داعش” وهذا ما دفعنا للوجود في سوريا وللحفاظ على أمننا القومي

منذ 28 mins 8 December، 2024
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