المتحدث بإسم الحكومة العراقية: نؤكد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري أو دعم جهة لصالح أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 16:52

المتحدث بإسم الحكومة العراقية: نؤكد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري أو دعم جهة لصالح أخرى

منذ 47 mins 8 December، 2024
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