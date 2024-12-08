إذاعة “الجيش الإسرائيلي” عن مصدر عسكري: “إسرائيل” تستعد لهجمات متواصلة في سوريا لأيام عدة لمنع وصول أسلحة استراتيجية للمتمردين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2024 - 16:52

إذاعة “الجيش الإسرائيلي” عن مصدر عسكري: “إسرائيل” تستعد لهجمات متواصلة في سوريا لأيام عدة لمنع وصول أسلحة استراتيجية للمتمردين

منذ 49 mins 8 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة