قيادة حرس الحدود العراقية: حدودنا مع سوريا مؤمّنة ولا نحتاج إلى أي قوات إضافية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2024 - 11:02

قيادة حرس الحدود العراقية: حدودنا مع سوريا مؤمّنة ولا نحتاج إلى أي قوات إضافية

منذ 18 mins 8 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة