كتائب شهداء الأقصى- نابلس: خُضنا اشتباكات مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 11:00

كتائب شهداء الأقصى- نابلس: خُضنا اشتباكات مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

منذ 2 ساعة 8 December، 2024
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