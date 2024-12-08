فلسطين المحتلة: طائرات الاحتلال المروحية تشن غارة على دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2024 - 04:04

فلسطين المحتلة: طائرات الاحتلال المروحية تشن غارة على دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 8 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة