يسرائيل هيوم: إسرائيل شنت هجوما على معبر القصير بين لبنان وسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 04:04

يسرائيل هيوم: إسرائيل شنت هجوما على معبر القصير بين لبنان وسوريا

منذ 1 ساعة 8 December، 2024
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