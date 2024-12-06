مركز التنسيق الروسي في سورية : مقتل 200 ارهابي اليوم في عمليات لسلاح الجو الروسي السوري في ارياف حماة وادلب وحلب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 6 2024 - 21:48

مركز التنسيق الروسي في سورية : مقتل 200 ارهابي اليوم في عمليات لسلاح الجو الروسي السوري في ارياف حماة وادلب وحلب

منذ 14 mins 6 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة