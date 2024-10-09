غارات صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2024 - 21:16

غارات صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 2 يوم 7 October، 2024
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