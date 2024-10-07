مجاهدو القسام يدكون بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس وعدد من فصائل المقاومة جميع المواقع العسكرية المهمة في محور “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل والصواريخ من عيار 107 ملم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2024 - 18:06

مجاهدو القسام يدكون بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس وعدد من فصائل المقاومة جميع المواقع العسكرية المهمة في محور “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل والصواريخ من عيار 107 ملم

منذ 39 mins 7 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة