أبو عبيدة: مصير أسرى العدو مرهون بقرار من قيادة حكومة الاحتلال وهذا الأمر بغاية الجدية والخطورة ولا نستبعد ادخال ملفهم في نفق مؤجل إلى غير مسمى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2024 - 18:04

أبو عبيدة: مصير أسرى العدو مرهون بقرار من قيادة حكومة الاحتلال وهذا الأمر بغاية الجدية والخطورة ولا نستبعد ادخال ملفهم في نفق مؤجل إلى غير مسمى

منذ 43 mins 7 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة