أبو عبيدة لأسرى عائلات الاحتلال: كان باستطاعتكم استعادة جميع أسراكم أحياء منذ عام وما حدث مع الأسرى في رفح ربما يتكرر مع آخرين طالما تعنت نتنياهو ووضع العراقيل أمام صفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 18:04

أبو عبيدة لأسرى عائلات الاحتلال: كان باستطاعتكم استعادة جميع أسراكم أحياء منذ عام وما حدث مع الأسرى في رفح ربما يتكرر مع آخرين طالما تعنت نتنياهو ووضع العراقيل أمام صفقة التبادل

منذ 44 mins 7 October، 2024
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