مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارات جديدة استهدفت بلدتي القنطرة والجبين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 16:32

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارات جديدة استهدفت بلدتي القنطرة والجبين

منذ 48 mins 7 October، 2024
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