كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 14:58

كتائب القسام: استهدفنا دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 38 mins 7 October، 2024
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