إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 11 جنديًا وإصابة 100 آخرين من منذ بدء التوغل البري المحدود عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 14:58

إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 11 جنديًا وإصابة 100 آخرين من منذ بدء التوغل البري المحدود عند الحدود مع لبنان

منذ 41 mins 7 October، 2024
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