المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا بواسطة الطيران المسيّر هدف عسكري في اراضينا المحتلة وتؤكد المقاومة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 14:58

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا بواسطة الطيران المسيّر هدف عسكري في اراضينا المحتلة وتؤكد المقاومة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة

منذ 1 ساعة 7 October، 2024
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