كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: تخوض وحداتنا القتالية الضاربة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال و آلياته المتوغلة بالأسلحة المتنوعة في محور التقدم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 14:56

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: تخوض وحداتنا القتالية الضاربة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال و آلياته المتوغلة بالأسلحة المتنوعة في محور التقدم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 7 October، 2024
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