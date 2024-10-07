مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 13:24

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة

منذ 14 mins 7 October، 2024
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