إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في معالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 13:24

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في معالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي

منذ 41 mins 7 October، 2024
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