سرايا القدس: نخوض اشتباكات مسلحة مع قوة صهيونية راجلة حاولت التسلل في منطقة “بلوك2” بمخيم جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 11:52

سرايا القدس: نخوض اشتباكات مسلحة مع قوة صهيونية راجلة حاولت التسلل في منطقة “بلوك2” بمخيم جباليا

منذ 46 mins 7 October، 2024
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