حماس: نؤكد للعالم أجمع أن لا مساومة على حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 08:46

حماس: نؤكد للعالم أجمع أن لا مساومة على حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل

منذ 6 mins 7 October، 2024
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