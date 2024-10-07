حماس: جرائم الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال ضد قادة ورموز المقاومة لن تزيدنا إلا قوة وصلابة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 08:46

حماس: جرائم الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال ضد قادة ورموز المقاومة لن تزيدنا إلا قوة وصلابة

منذ 10 mins 7 October، 2024
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