حماس: صمود شعبنا العظيم في قطاع غزة والتفافه حول مقاومته هو الصخرة التي تحطمت فوقها كل مخططات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 08:44

حماس: صمود شعبنا العظيم في قطاع غزة والتفافه حول مقاومته هو الصخرة التي تحطمت فوقها كل مخططات الاحتلال

منذ 10 mins 7 October، 2024
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