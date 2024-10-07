القناة 12 العبرية: تعطيل الدراسة والتحول نحو نظام التعليم عن بعد في بعض مدارس مدينة حيفا المحتلة عقب سقوط صواريخ حزب الله على المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 04:06

القناة 12 العبرية: تعطيل الدراسة والتحول نحو نظام التعليم عن بعد في بعض مدارس مدينة حيفا المحتلة عقب سقوط صواريخ حزب الله على المدينة

منذ 20 mins 7 October، 2024
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