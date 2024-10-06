وزارة الصحة العامة اللبنانية: 4 شهداء و10 جرحى في حصيلة أولية للغارة المعادية على منطقة كيفون في جبل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 21:52

وزارة الصحة العامة اللبنانية: 4 شهداء و10 جرحى في حصيلة أولية للغارة المعادية على منطقة كيفون في جبل لبنان

منذ 10 mins 6 October، 2024
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