مراسل المنار: غارة جوية على بلدة قبريخا وقصف مدفعي عنيف يستهدف مدينة بنت جبيل وبلدتي بليدا وميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 21:52

مراسل المنار: غارة جوية على بلدة قبريخا وقصف مدفعي عنيف يستهدف مدينة بنت جبيل وبلدتي بليدا وميس الجبل

منذ 6 mins 6 October، 2024
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